Bodrum'a Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

Rusya tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona erdirilmesiyle Bodrum'a ilk Rus turist kafilesi ulaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan uçak, 299 yolcusuyla saat 15.30'da Milas-Bodrum Havalimanı'na indi.

Turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri gözetilerek valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Öte yandan Milas-Bodrum Havalimanı'na haftanın 7 günü Rusya'dan uçuşların olacağı öğrenildi.



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