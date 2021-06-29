YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da 15 Haziran'da başlayan inşaat yasağına uymayanlara ceza veriliyor

Bodrum'da 15 Haziran'da başlayan inşaat yasağına uymayanlara ceza veriliyor

29.06.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da 15 Haziran'da başlayan inşaat yasağına uymayanlara ceza veriliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 15 Haziran'da başlayan inşaat yasağına uymayanların yapıları mühürlenerek cezai işlem uygulanıyor.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da başlayan inşaat yasağı sonrası zabıta ekipleri, denetimleri sıklaştırdı. Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler, yasağa uymayan inşaat alanlarını mühürledi, inşaat sahiplerine cezai işlem uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 427 lira olan inşaat yasağına uymama cezasını belediye meclisi gündemine getirip caydırıcı olması için artıracaklarını ve denetimleri tavizsiz sürdüreceklerini ifade etti.

İnşaat firmalarının 15 aydır kesintisiz çalıştığına dikkati çeken Aras, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgında inşaat firmalarının işleri kısıtlanmadı, şantiyeler doluydu, hatta sokağa çıkma yasağından muaftılar. Şimdi 15 Haziran'da inşaat yasağı başladı, biz de yasağı herkese tebliğ ettik. Ekimde yeniden inşaat yapmaya başlayacaklar. Bıraksınlar da 3 ay turizmciler, burada yaşayan misafirler, vatandaşlarımız rahat etsin. İş makineleri, kamyonlar, hafriyat arabaları trafikten çekilin. Bunlar trafikten çekilse Bodrum trafiği rahatlar."

Öte yandan, zabıta ekiplerinin 15 Haziran'dan bu yana yaptıkları denetimlerde, ilçedeki 381 inşaat çalışmasının durdurulduğu, 27 şantiyenin ise mühürlediği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktıMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı
Marmaris açıklarında lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldıMarmaris açıklarında lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 29 Haziran Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:42
Öğle
13:15
İkindi
17:07
Akşam
20:38
Yatsı
22:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Salı

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Melek İpek YKS'ye girdi

Melek İpek YKS'ye girdi

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.