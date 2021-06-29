Bodrum'da 15 Haziran'da başlayan inşaat yasağına uymayanlara ceza veriliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 15 Haziran'da başlayan inşaat yasağına uymayanların yapıları mühürlenerek cezai işlem uygulanıyor.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da başlayan inşaat yasağı sonrası zabıta ekipleri, denetimleri sıklaştırdı. Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler, yasağa uymayan inşaat alanlarını mühürledi, inşaat sahiplerine cezai işlem uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 427 lira olan inşaat yasağına uymama cezasını belediye meclisi gündemine getirip caydırıcı olması için artıracaklarını ve denetimleri tavizsiz sürdüreceklerini ifade etti.

İnşaat firmalarının 15 aydır kesintisiz çalıştığına dikkati çeken Aras, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgında inşaat firmalarının işleri kısıtlanmadı, şantiyeler doluydu, hatta sokağa çıkma yasağından muaftılar. Şimdi 15 Haziran'da inşaat yasağı başladı, biz de yasağı herkese tebliğ ettik. Ekimde yeniden inşaat yapmaya başlayacaklar. Bıraksınlar da 3 ay turizmciler, burada yaşayan misafirler, vatandaşlarımız rahat etsin. İş makineleri, kamyonlar, hafriyat arabaları trafikten çekilin. Bunlar trafikten çekilse Bodrum trafiği rahatlar."

Öte yandan, zabıta ekiplerinin 15 Haziran'dan bu yana yaptıkları denetimlerde, ilçedeki 381 inşaat çalışmasının durdurulduğu, 27 şantiyenin ise mühürlediği bildirildi.

