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  4. Bodrum’da 36 göçmen yakalandı

Bodrum’da 36 göçmen yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 16.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

Muğla Bodrum’da lastik bot ile kaçış hazırlığında oylan 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Gece saatlerinde Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.

Bodrum’da 36 göçmen yakalandı

Muğla Bodrum’da lastik bot ile kaçış hazırlığında oylan 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Gece saatlerinde Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 18 Filistin, 10 Suriye, 4 Yemen ve 4 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (24 erkek, 7 kadın, 5 çocuk) yakalandı.
Yakalanan 36 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bodrum’da 36 göçmen yakalandı

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