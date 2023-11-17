YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum’da 9 kilometre sıcak asfalt yapıldı

Bodrum’da 9 kilometre sıcak asfalt yapıldı

17.11.2023 14:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’da 26 bin metre sıcak asfalt ve 32 bin metre kare kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum’da 9 kilometre sıcak asfalt yapıldı

Toplam 26 bin metre sıcak asfalt çalışması yapılacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum’da başlattığı 103 bin metre kanalizasyon çalışmasının ardından bölgede sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum yarımadasında birçok faklı mahallede gerçekleştirilecek olan üstyapı çalışmaları 131 Milyon 992 bin TL’ye mal olacak. Çalışmalar kapsamında 26 bin metre sıcak asfalt ve 32 bin metrekare kaldırım çalışması yapılacak.

Ekipler, Akyarlar, Atatürk Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarında sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede şuana kadar 9 bin 300 metre sıcak asfalt çalışması tamamlanırken, Torba, Yalıkavak, Turgutreis, Akyarlar ve Bağla Mahallerinde 16 bin 700 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gölbaşı’nda tır yoldan çıktı: 1 yaralıGölbaşı’nda tır yoldan çıktı: 1 yaralı
Kütahya’da organ ve doku bağışı konusu masaya yatırıldıKütahya’da organ ve doku bağışı konusu masaya yatırıldı
Erdek’te yapılan aramada şahısların üzerinde uyuşturucu bulunduErdek’te yapılan aramada şahısların üzerinde uyuşturucu bulundu
Anahtar Kelimeler:
Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 17 Kasım Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:40
Öğle
12:56
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:21

Muğla Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Cuma

Sade eczanesi
Bodrum
Umut eczanesi
Datca
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Can özsoy eczanesi
Koycegiz
Elif eczanesi
Milas
Mustafa tezcan eczanesi
Mentese
Özgür eczanesi
Ula
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.