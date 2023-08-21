Bodrum’da ada ve koylar Türk bayrağı ile donatıldı

Bodrum açıklarında bulunan adalar ile eşsiz güzellikteki koylara bayrak direkleri dikerek Türk Bayrakları asan ekipler çalışmalarına ilk olarak Yassı Ada’da başladı. 14 Ağustos Pazartesi günü başlayan çalışmalarla şu ana kadar Adaboğazı iç ve dışı ada ile Adaboğazı Burnu, Çelebi Adası, Haremtan Koyu ve Karaada Yassı Ada, Karaada Fener Burnu, Karaada Yarlı Koy’a direkler dikilerek Türk Bayrağı dalgalandırıldı.

Belediye ekipleri, önümüzdeki günlerde Kargıcak Koyu, Kargı Adası, Orak Adası, Pabuç Burnu, Kissebükü Koyu, Çatal Ada, Çiftlik Eşek Adası, Kızılburun, Sarnıçlı Koy, Mazı Köpek Taşları ile diğer tespit edilen koy ve adalarda da belirli bir plan dahilinde çalışmalarına devam edecek.

