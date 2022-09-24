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Bodrum'da alışveriş merkezinde işaret dili eğitimi

24.09.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da alışveriş merkezinde işaret dili eğitimi

Bodrum'da alışveriş merkezinde işaret dili eğitimi

Bodrum ilçesinde alışveriş merkezinde vatandaşlara işaret dili eğitimi verildi.

Dünya İşitme Engelliler Haftası kapsamında bir alışveriş merkezinde sosyal sorumluluk projesi etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, vatandaşlara A'dan Z'ye 29 harf temel işaret dili eğitimi verildi.

Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı Şebnem Şen, işitme engellilerle pratik yaparak AVM'deki misafirlere işaret dili eğitimi verdiklerini söyledi.

Şen, sosyal sorumluluk ve farkındalık projesine destek olan alışveriş merkezi yetkililerine teşekkür etti.

Bodrum'da alışveriş merkezinde işaret dili eğitimi

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum işitme engelli

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