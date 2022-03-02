YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da arızalanan lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'da arızalanan lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

02.03.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da arızalanan lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motoru arızalanınca sürüklenen lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki lastik botun arızalanıp sürüklenmesi ve bottakilerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti.

Lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı. Arızalanan botlar ise kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Konya'nın 7 ilçesinde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiKonya'nın 7 ilçesinde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
Ukraynalı aileler güvenli buldukları için Türkiye'ye geliyorUkraynalı aileler güvenli buldukları için Türkiye'ye geliyor
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:29
Öğle
13:24
İkindi
16:36
Akşam
19:09
Yatsı
20:23
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüzlercesi tek tek incelendi! İşte en sağlıklı besin

Yüzlercesi tek tek incelendi! İşte en sağlıklı besin

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Paylaşımı olay oldu

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Paylaşımı olay oldu

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

FBI o detayı atlamadı! TikTok fenomenini paylaşımı ele verdi

FBI o detayı atlamadı! TikTok fenomenini paylaşımı ele verdi

Migren ağrısına ilaçsız çözüm! Yapmanız gereken çok basit

Migren ağrısına ilaçsız çözüm! Yapmanız gereken çok basit

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.