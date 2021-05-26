Bodrum'da arkeolojik sit alanında yapılan yol açma çalışması durduruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arkeolojik sit alanında izinsiz yapıldığı tespit edilen yol açma çalışması durduruldu.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Göl Mahallesi Gökburun mevkisindeki kısmen 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında iş makinesiyle izinsiz yol açma çalışması yapıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine çalışma durduruldu.

Arkeolojik sit alanında yapılan yol çalışmalarına ilişkin idari işlem başlatılacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz