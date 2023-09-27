Bodrum'da avukatlara yönelik saldırılar yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi

Neyzen Tevfik Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce avukat, burada ellerinde "Avukata saldırı adalete saldırıdır!", "Avukata şiddete son, mesleğimiz tehdit altında!", "Avukata dokunma", Avukatlar tehlikedeyse hak arama özgürlüğü de tehlikede" yazılı dövizler ve pankart açarak Bodrum Belediye Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Muğla Barosu Başkanı Levent Akgün, Denizli Barosu Başkanı Adnan Demirdöğer ile Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi Onursal Özbek'in de arasında olduğu yüzlerce avukat katıldı.

TBB Başkanı Sağkan, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tek bir avukatın saldırıya uğramasına tahammüllerinin kalmadığını söyledi.

Avukatların adil yargılanma haklarının teminatı olduğunu belirten Sağkan, "Avukatlar bu ülkede hukukun üstünlüğünün, insan haklarının en vazgeçilmez unsurudur. Maalesef avukata dönük şiddet söz konusu olduğunda herkes kafasını kuma gömüyor. Ama en ufak bir sorun yaşandığında ilk koşulan meslek grubu avukatlar oluyor. Hatta avukata dönük o şiddeti uygulayanın da adil yargılanma hakkını yine mahkemeler huzurunda biz avukatlar savunuyoruz." diye konuştu.

Sağkan, avukatlık meslek grubunun sahipsiz olmadığını dile getirerek bugün 81 il barosu ve TBB'nin Türkiye'de çok önemli bir çağrıya imza attığını, TBMM'ye ve Adalet Bakanlığına sundukları önerilerin hızlıca hayata geçirilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Akgün, Özbek ile Demirdöğer de birer açıklama yaparak eski Denizli Barosu Başkanlarından avukat Erdal Çam ve meslektaşlarının babası emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar'ın silahlı saldırıda öldürülmesine tepki göstererek avukata şiddetin son bulmasını talep etti.

OLAY

İddiaya göre, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 21 Eylül'de akşam saatlerinde, aynı araçtaki üç kişi arasında tartışma çıkmış, otomobilin arka kısmında oturan G.Ö, öndeki avukat Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar'ın başına silahla ateş etmişti.

Sağlık ekipleri Çam ve Çavdar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Şüpheli G.Ö. jandarmaya teslim olmuş, diğer şüpheli O.K. de Denizli'de yakalanmış ve ilçeye getirilmişti. Zanlılar hakimlikçe tutuklanmıştı.

