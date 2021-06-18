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Bodrum’da başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

18.06.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum’da başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, başı teneke kutuya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yalıkavak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, bir kedinin başının teneke kutuya sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, bölgeye gitti.

Ekipler, konserve kutusunu keserek kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kedi doğal ortamına bırakıldı.

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