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Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi, öğrenciler de kıyı temizliği yaptı

30.03.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi, öğrenciler de kıyı temizliği yaptı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi, öğrenciler de kıyı temizliği yaptı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği, Akyarlar Mahallesi'ndeki Balıkçı Barınağı ve çevresinde devam etti.

Etkinlikte gönüllü 10 dalgıç, denize dalarak dipteki atıkları temizledi. Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe İlkokulu öğrencileri de kıyı temizliği yaparak etkinliğe destek verdi.

Dalgıçlar ve çocukların topladığı 400 kilogram atık, belediye ekiplerince bölgeden alındı. Denizden plastik, metal, lastik, ahşap ve cam atıkları çıktı.

Çalışma sonunda toplanan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Yaklaşık iki saat süren çalışma dronla havadan, su altı kamerasıyla da deniz dibinden görüntülendi.

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