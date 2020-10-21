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Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliğinde 225 kilogram atık çıkardı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.10.2020 16:51 | Son Güncelleme

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliğinde 225 kilogram atık çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliğinde, 225 kilogram atık çıkarıldı.

"Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Türkbükü Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Ekipteki dalgıçlar, yaklaşık iki saat süren çalışmada, denizden klozet kapağı, araç lastiği, cam, plastik ve metal şişelerin de bulunduğu 225 kilogram atık çıkardı. Çalışmaları sahilden bazı vatandaşlar da izledi.

Kıyıya çıkarılan atık malzemeler, bir süre sahilde sergilendi. Atıklar daha sonra geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan temizlik çalışması, su altından da görüntülendi.

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