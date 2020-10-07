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Bodrum'da dalgıçlardan deniz dibi temizliği

MUĞLA HABERLERİ  | 07.10.2020 12:21 | Son Güncelleme

Bodrum'da dalgıçlardan deniz dibi temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde, 200 kilogram atık çıkarıldı.

"Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Yahşi Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Ekipteki 5 dalgıç, yaklaşık iki saat süren çalışmada denizden aralarında araç lastiği, plastik ve cam atıkların da olduğu 200 kilogram atık çıkardı. Çalışmaları sahilden bazı vatandaşlar da izledi.

Kıyıya çıkarılan atık malzemeler, bir süre sahilde sergilendi. Atıklar daha sonra geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Çalışmaları izleyen vatandaşlardan Tuğba Tamer de yüzücü olduğunu, açıkta zaman zaman gönüllü olarak temizlik yaptığını belirtti.

Öte yandan temizlik çalışması, su altından da görüntülendi.

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