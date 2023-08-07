YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da deniz çayırları su altı kamerasınca görüntülendi

Bodrum'da deniz çayırları su altı kamerasınca görüntülendi

07.08.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile dalış yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yüzlerce tür deniz canlısının barındığı ve üreme alanı olarak kullandığı deniz çayırları, su altı kamerasınca görüntülendi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile deniz çayırlarının olduğu alanda dalış yaptı.

Ceylan, bölgede su altından kamera ile çekim yaptı. Görüntülerde deniz çayırlarında birçok türde balığın yaşadığı yer alıyor.​​​​​​​

Kaymakam Bayar, yaptığı açıklamada, deniz çayırlarının insan için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Teknecilerin, balıkçıların ve dalgıçların bu değerleri koruması gerektiğini belirten Bayar, "Bir balıkçı teknesi her yere demir atmamalı. Attığı yere çok dikkat etmeli, her yere tonoz bağlamamalı. Deniz altına inen yüzerlerin onlara dokunmaması, zarar vermemesi bizler ve gelecek için çok önemli." dedi.

Bayar, ormanların, denizlerin, çevrenin daima temiz tutulması gerektiğini bildirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da çocukluğunda deniz çayırları içerisinde balık avladıklarını belirtti.

Deniz çayırları alanlarının daraldığını hissedebildiklerini aktaran Aras, çapa ve zincir atılan yerlerde deniz çayırlarının zarar gördüğünü tespit ettiklerini bildirdi. Aras, Bodrum Kalesi bölgesinde sağlıklı bir deniz çayırları popülasyonunun olduğunu ifade etti.

Tahsin Ceylan da Bodrum'un deniz ekosisteminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray’da kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındıAksaray’da kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Güneydoğu’da sıcak hava uyarısı: 6 ila 10 derece artacakGüneydoğu’da sıcak hava uyarısı: 6 ila 10 derece artacak
Aksaray’da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşıması sona eriyorAksaray’da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşıması sona eriyor
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum deniz

Muğla Namaz Vakitleri 8 Ağustos Salı

İmsak
04:37
Sabah
06:10
Öğle
13:17
İkindi
17:04
Akşam
20:15
Yatsı
21:41

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Salı

Cansu eczanesi
Milas
Ovacik eczanesi
Fethiye
Datça eczanesi
Datca
Kestepli eczanesi
Fethiye
Feray eczanesi
Fethiye
Köycegiz eczanesi
Koycegiz
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.