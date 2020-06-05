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Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 05.06.2020 16:32 | Son Güncelleme

Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçlar ve gönüllülerce deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı.

Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla temizlik etkinliği düzenlendi.

Bodrum Belediyesi ekipleri ile gönüllülerin katıldığı etkinlikte, dalış ekibi ile gönüllüler yaklaşık 2 saatte 160 kilogram atık topladı.

Toplanan plastik, lastik ve diğer atık malzemeler tekneyle adadan alınarak geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Çalışmaların Küçük Ada, Badem Adası ve Cennet Koy'da devam edeceği belirtildi.

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