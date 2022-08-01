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Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

01.08.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Farilya Mahallesi'ndeki tek katı evden duman yükseldiğini gören çevredekiler yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, evin büyük kısmını saran alevlere müdahale etti.

Söndürülen yanında, ev kullanılamaz hale geldi.

İlk incelemeye göre yangının buzdolabının elektrik aksamından çıktığı belirlendi.

Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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