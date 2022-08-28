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Bodrum'da evde çıkan yangında hasar meydana geldi

28.08.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da evde çıkan yangında hasar meydana geldi

Bodrum'da evde çıkan yangında hasar meydana geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Müskebi Mahallesi Deniz Caddesi'ndeki bir site içindeki evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Söndürülen yangında evin bazı odaları kullanılamaz hale geldi.

Yapılan incelemede yangının elektrik prizinden çıktığı belirlendi.

Bodrum'da evde çıkan yangında hasar meydana geldi

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yangın Muğla Bodrum İtfaiye

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