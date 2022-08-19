Bodrum'da firari hükümlü yakalandı

Bodrum ilçesinde firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, hakkında 2015'te, cezaevinden firar etmiş hükümlü ya da tutuklunun kaçması, tehdit, çocuğun cinsel istismarı ve hakaret gibi suçlardan yakalama kararı bulunan M.G'nin Bodrum'da olduğu tespit edildi.
İlçede iki farklı adreste Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bomba arama köpeği "Vana" ile yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, fişekler, 1 metre uzunluğunda samuray kılıcı, kılıç sandığı, dizüstü bilgisayar, tablet ve çok sayıda CD ele geçirildi.
Firari hükümlü M.G. ile B.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz