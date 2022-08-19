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Bodrum'da firari hükümlü yakalandı

19.08.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümlünün kaldığı adreslerde 3 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve samuray kılıcı ele geçirildi

Bodrum ilçesinde firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, hakkında 2015'te, cezaevinden firar etmiş hükümlü ya da tutuklunun kaçması, tehdit, çocuğun cinsel istismarı ve hakaret gibi suçlardan yakalama kararı bulunan M.G'nin Bodrum'da olduğu tespit edildi.

İlçede iki farklı adreste Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bomba arama köpeği "Vana" ile yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, fişekler, 1 metre uzunluğunda samuray kılıcı, kılıç sandığı, dizüstü bilgisayar, tablet ve çok sayıda CD ele geçirildi.

Firari hükümlü M.G. ile B.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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