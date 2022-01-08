Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geleneksel deve güreşi festivali yapıldı.
Kızılağaç Arenası'nda düzenlenen, Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinden develerin güreştiği etkinliği, çok sayıda kişi aileleriyle piknik yaparak takip etti. Bazı develer güreşirken, bazıları da rakiplerinden kaçtı.
Güreşlere katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, devesiyle alanda dolaşarak vatandaşları selamladı.
Aras, burada yaptığı konuşmada, bundan sonra deve güreşlerini gençlerin sahipleneceğini belirterek, 200 yıllık kültürü sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti.
Güreşlere yaklaşık 150 devenin getirildiği öğrenildi.
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