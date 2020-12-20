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Bodrum'da geri dönüşüm kumbaralarına zarar verildiği iddiası

MUĞLA HABERLERİ  | 20.12.2020 18:27 | Son Güncelleme

Kumbaralardan birinin bulunduğu yerde yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere giysi ve ayakkabıların toplandığı kumbaralardan üçüne zarar verildiği iddia edildi.

Bodrum Belediyesinin bir firma ile imzaladığı protokol kapsamında, ilçenin farklı noktalarına ayakkabı ve giysilerin toplanabileceği kumbaralar yerleştirildi.

Geri dönüşüme kazandırılan ürünlerin ayrıştırılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı çalışma için kullanılan kumbaralardan 3'üne, kimliği belirsiz kişilerce zarar verildiği ve giysilerden de alındığı öne sürüldü.

Konacık Mahallesi'nde kumbaralardan birinin bulunduğu yerde yaşananlar, bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kumbaranın yanına gelen 3 kişinin çıkardıkları kıyafetlere bakıp inceledikleri anlar kameralara yansıdı.

İlgili firmanın hasar oluşan kumbaralarla ilgili çalışma yapacağı öğrenildi.

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