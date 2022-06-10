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Bodrum'da göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı

10.06.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı.

Güvercinlik Mahallesi'nde bir otelde çıkan yangına müdahaleye giden Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı 48 UM 032 plakalı itfaiye aracı, yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkarak Güvercinlik-Mumcular Kavşağı'nda devrildi.

Kazada, devrilen araçtaki iki itfaiye eri yaralandı.

Hafif yaralanan şoför Çağdaş Varvil, kaza yerine gelen ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken diğer yaralı, kontrol amacıyla Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.

Devrilen itfaiye aracının yoldan kaldırılması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

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