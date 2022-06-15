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Bodrum'da hanutçuluk yapılan işletmeler mühürlendi

15.06.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da hanutçuluk yapılan işletmeler mühürlendi

Bodrum'da hanutçuluk yapılan işletmeler mühürlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hanutçuluk yapılan bazı işletmeler, geçici süreyle mühürlendi.

Kaymakamlık ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde, turizm sezonunun huzur ve güven ortamında geçmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Sezon başında bilgilendirilen işletmelerden bazılarında, yasaklara uyulmayarak hanutçuluk yapıldığı belirlendi. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri ve vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda Gümbet Mahallesi'nde bazı işletmeler, 3 gün mühürlendi.

Kent merkezinde de bazı işletme sahiplerine hanutçuluk konusunda birinci uyarıların yapıldığı, tekrar tespit edilmesi durumunda bu işletmelerin kapatılacağı bildirildi.

Ayrıca Bodrum Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan giyim pazarında, hanutçuluk yaptığı tespit edilen 11 esnafa ilk uyarının yapıldığı öğrenildi.

Bodrum'da hanutçuluk yapılan işletmeler mühürlendi

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