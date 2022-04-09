Bodrum'da Hazine arazisindeki hafriyat çalışmasına müdahale edildi

Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri, Hazine arazisindeki kaçak hafriyat çalışmasını durdurarak cezai işlem uyguladı.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, Dereköy Mahallesi Kavakderesi mevkisinde devriye sırasında Hazine arazisinde hafriyat depolanarak yol açım çalışması yapıldığını tespit etti.

İzinsiz olduğu belirlenen çalışma ekiplerce durdurularak ilgili kuruma gönderilmek üzere tutanak düzenledi.

İzinsiz yol açma çalışması yapan kişiye de ilgili maddeden 18 bin lira cezai işlem uyguladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'u ve doğal bitki örtüsünü korumak için göreve geldiği günden bu yana ekiplerle mücadeleyi sürdürdüklerini, izinsiz yapılan ve ilçenin florasını bozan her türlü çalışmanın belediye olarak karşısında olduklarını vurguladı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Küçükbük Koyunda bir inşaat firması tarafından denize doldurulan kaçak hafriyatın temizleme çalışmasının da ilgili firma tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

