YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Bodrum'da iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

17.06.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki duvarın arasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekibince çıkarıldı.

Eskiçeşme Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kedi yavrusunun bir sitenin bahçesinde iki duvar arasında sıkıştığı ihbarını alan Bodrum İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla çıkardıkları kedi yavrusunu yaşam alanına bıraktı.

Kurtarma anları ekiplerce cep telefonuyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktıMuğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktı
Ostim'deki yapı malzemesi deposunda çıkan yangın hasara neden olduOstim'deki yapı malzemesi deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
Cerrahpaşa'dan "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına ilişkin açıklama:Cerrahpaşa'dan "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:36
Yatsı
22:14
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Yolculuğu kabusa döndü! “Gaz çıkartınca...”

Yolculuğu kabusa döndü! “Gaz çıkartınca...”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.