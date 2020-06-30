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Bodrum'da iki kişiye saldıran köpek sakinleştirici iğneyle kontrol altına alındı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.06.2020 00:42 | Son Güncelleme

Bodrum'da iki kişiye saldıran köpek sakinleştirici iğneyle kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişiyi ısırarak yaralayan köpek, iğneyle sakinleştirildi.

Peksimet Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, köpeğin sahibi dahil iki kişiye saldırdığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede belirtilen bölgeye gitti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırık darbeleriyle yaralanan sahibi, köpeği güçlükle arazi içerisindeki eve sokmayı başardı. Müdürlüğe ait sokak hayvanları ambulansı görevlileri ile zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmayla sakinleştirici iğne vurulan köpek, daha sonra sedyeyle petbulansa taşındı.

Köpek rehabilitasyon için Bodrum Belediyesi Turgutreis Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine nakledildi.

Bakımevi sorumlusu Fırat Güvençli, sakinleştirici verdikleri köpeğin uyanana kadar başında bekleyeceklerini ifade etti.

Öte yandan olayda yaralanan iki kişinin, tedavi için hastaneye başvurduğu öğrenildi.

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