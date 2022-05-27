YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da imara aykırı yapılar yıkılıyor

Bodrum'da imara aykırı yapılar yıkılıyor

27.05.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da imara aykırı yapılar yıkılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımları devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince başlatılan inceleme kapsamında, Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir taşınmaz üzerine kaçak ve ruhsatsız yapıldığı tespit edilen üç katlı bina, gerekli yasal süreç tamamlandıktan sonra önceki gün tahliye edildi.

Sabah saatlerinde iş makineleri ile başlayan yıkım nedeniyle jandarma ve zabıta ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi. Yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Öte yandan yaklaşık 3 yılda 700'e yakın kaçak yapının yıkıldığı, 2 bin 482 yapıda mühürleme işlemi uygulandığı ve 570 yapının da yıkım programına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Sivas'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldüSivas'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldüÇorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:43
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:24
Yatsı
21:58
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.