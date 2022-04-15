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Bodrum'da iş yerinden motosikletle klima hırsızlığı güvenlik kamerasında

15.04.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da iş yerinden motosikletle klima hırsızlığı güvenlik kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş yerinden klima çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümbet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir klima servisine tamir için bırakılan 2 klima dış ünite cihazı ile bakır borular çalındı.

Klima dış ünitelerinin yerinde olmadığını fark eden işletmeci, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlığın motosikletle gelen 2 kişi tarafından gerçekleştirildiğini gördü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmecinin şikayeti doğrultusunda görüntüleri inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İşletme yetkilisi Bahtiyar Türksever, gazetecilere, hırsızlığın dün akşam çalışanlarıyla evinde iftar yaptıkları sırada meydana geldiğini söyledi.

Türksever, "Daha önceki yıllarda da işletmemde 2 kez hırsızlık olayı yaşandı. Artık bu tür olayların son bulmasını istiyorum. Bu kişilerden şikayetçiyim. Polise başvurduk, umarım en kısa sürede yakalanır. Müşterilerimin cihazlarıydı. Yaklaşık 4 bin liralık zararım var." dedi.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin klima dış ünite cihazlarını ve bakır boruları motosiklete yükleyip bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.

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