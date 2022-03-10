YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da kaçak yapı ve iskelelerin yıkımı sürüyor

Bodrum'da kaçak yapı ve iskelelerin yıkımı sürüyor

10.03.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Ahmet Aras da 2015'te gerekli izinleri alarak yaptırdığı Yahşi'deki işletmesinin iskelesini söktürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen yapı ve iskelelerin yıkım çalışmaları devam ediyor.

Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde, imar mevzuatına uygun olmayan yapılar ve kaçak iskeleler, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce belirlenerek yıkılıyor.

Yalıkavak Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitede tespit edilen kaçak yapıda yıkım çalışması tamamlandı. Kaçak olduğu belirlenen iki katlı yapının yanı sıra 40 metrekare havuz da ekiplerce yıkılacak.

- Belediye Başkanı Aras'ın iskelesi de sökülüyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da 2015'te gerekli izinleri alarak yaptırdığı belirtilen Yahşi'deki işletmesinin iskelesini söktürüyor. İskelenin kaldırılmasına bugün başlandı. Yıkım işlemi Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri gözetiminde yapılıyor.

Yahşi Mahallesi'nde tespit edilen başka bir parselin önünde, site yönetimine ait iskelenin sökümüne de gerekli tebligat sonrasında başlandı. Kaçak iskelenin site yönetimi tarafından yapılan söküm işlemleri, belediye ekipleri kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Kaçak yapılar konusundaki kararlılığın devam edeceğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Aras, amaçlarının mağdur etmek değil hukuka aykırılığın önüne geçmek olduğunu, ilçeyi tahrip etmeye kimsenin hakkının olmadığını, bu konudaki kararlılığın devam edeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Beylikdüzü'nde bir kişi, eşi ve iki çocuğunu öldürüp intihar ettiBeylikdüzü'nde bir kişi, eşi ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti
Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilecekBilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilecek
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:19
Öğle
13:22
İkindi
16:40
Akşam
19:15
Yatsı
20:30
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şoke eden ima... "İğrenç, kapaktaki kadın..."

Şoke eden ima... "İğrenç, kapaktaki kadın..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ağrı kesiciler sandığımız kadar masum değil!

Ağrı kesiciler sandığımız kadar masum değil!

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.