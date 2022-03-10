Bodrum'da kaçak yapı ve iskelelerin yıkımı sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen yapı ve iskelelerin yıkım çalışmaları devam ediyor.

Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde, imar mevzuatına uygun olmayan yapılar ve kaçak iskeleler, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce belirlenerek yıkılıyor.

Yalıkavak Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitede tespit edilen kaçak yapıda yıkım çalışması tamamlandı. Kaçak olduğu belirlenen iki katlı yapının yanı sıra 40 metrekare havuz da ekiplerce yıkılacak.

- Belediye Başkanı Aras'ın iskelesi de sökülüyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da 2015'te gerekli izinleri alarak yaptırdığı belirtilen Yahşi'deki işletmesinin iskelesini söktürüyor. İskelenin kaldırılmasına bugün başlandı. Yıkım işlemi Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri gözetiminde yapılıyor.

Yahşi Mahallesi'nde tespit edilen başka bir parselin önünde, site yönetimine ait iskelenin sökümüne de gerekli tebligat sonrasında başlandı. Kaçak iskelenin site yönetimi tarafından yapılan söküm işlemleri, belediye ekipleri kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Kaçak yapılar konusundaki kararlılığın devam edeceğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Aras, amaçlarının mağdur etmek değil hukuka aykırılığın önüne geçmek olduğunu, ilçeyi tahrip etmeye kimsenin hakkının olmadığını, bu konudaki kararlılığın devam edeceğini ifade etti.

