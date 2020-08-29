Bodrum'da kadın yelkenciler barışa yelken açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup kadın yelkenci, Ege sularında barışa yelken açtı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Barışa Yelken" etkinliğine, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları dolayısıyla üç teknede 22 kadın yelkenci katılıyor.

Bodrum'dan çıkarak Didim, Kuşadası, Sığacık ve Çeşme'yi kapsayan 300 deniz millik bir seyir gerçekleştirecek kadın denizciler, Ege sularında yelken açacak.

"Tutkumm" isimli teknenin kaptanı Neşe Hasipek, gazetecilere, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı denizde kutlayacaklarını söyledi.

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, Çeşme'de kendilerini 25 kadın yelkencinin karşılayacağını belirten Hasipek, "Orada tören düzenleyeceğiz. Çeşme'den tekrar Bodrum'a dönüşe geçeceğiz. Bir hafta sürecek. 300 deniz mili yapacağız." dedi.

Kadın yelkenciler daha sonra seyir için yaptıkları hazırlık çalışmalarının ardından Milta Bodrum Marina'dan denize açıldı.

