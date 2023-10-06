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Bodrum’da kırmızı alarm: Baraj kurudu, su bitti

06.10.2023 14:30 | Son Güncelleme:
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Turizmin göz bebeği Bodrum’u besleyen Mumcular Barajı’nda su bitti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Ceyhun Özçelik, “Acil durum eylem planı için geç kalıyoruz” dedi.

Bodrum’un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı yüzde 8’lik su oranına gerileyip, seviye su alma ağzının altına düşünce, Milas Geyik Barajı’ndan su alınmaya başlandı. Geyik Barajı’ndaki su oranı ise yüzde 13’e kadar düştü. Kısa bir süre içerisinde Geyik Barajı’ndaki suyun da bitmesiyle birlikte Bodrum’un susuz kalacağı öngörülüyor.
Bu durum karşısında yetkililer ise Bodrum’da yaşayanları mağdur etmeyeceklerini açıkladı. Kısa bir süre içerisinde Bodrum’da su kesintilerinin başlayacağını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bu durum karşında kimseyi mağdur etmeyeceğini açıkladı. Geyik Barajı’ndaki suyun bitmesiyle birlikte enerji sıkıntısının da ortaya çıkacağı termik santrallerde su kaybından dolayı elektrik üretiminde sıkıntı olacağı öngörülüyor. Bodrum önce su daha sonra elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Ceyhun Özçelik, yağmurun gelmemesiyle birlikte Bodrum’da suyun olmadığını ifade ederek, “Dünya ortalaması itibarıyla kayıtlardaki en sıcak yaz ayını yaşadık. Kayıtlardaki en sıcak yıl olmasını da bekliyoruz. Bu anlamda iklimsel değişiklikleri görüyoruz. Bulunduğumuz bu coğrafya oldukça kurak geçti. Bodrum’a içme suyu temin eden gerek Mumcular gerekse Geyik Barajı’nda ciddi sıkıntılar olduğunu ifade ediyoruz. Mumcular Barajı’nda su akışı tamamen kesilmiş durumda. Baraj gölünde su kalmadı. Geyik Barajı’nda ise su seviyesi ölü hacim civarında. Yeraltı su seviyemizde oldukça düşük seviyelerde. Önümüzdeki günlerde bizi zor günler bekliyor. Bu diğer uyarılardan farklı olarak suyumuzun tamamen bittiği anlamını ifade ediyor. Sanırım benzetmekte beis yoktur, daha önce Bodrum’un içme suyu anlamında bankada parası kalmamıştı borç alıyordu. Şimdi bankada da para bitti. Dolayısıyla Geyik Barajı’nda son ölü hacmin üzerinde kullanılmaması gereken 1-2 metrelik su farkını kullanarak Bodrum’a içme suyu sağlanıyor. Yağış yağmaması durumunda önümüzdeki günlerde kesintilerin devamlı olacağı anlamına gelir. İçme suyu için acil durum eylem planı yapılması gerektiğini söylemiştik. Şu anda yapacağımız tek şey önümüzdeki yağışları bekleyeceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi lazım. Vatandaşlarımızın kendi tedbirlerini alması gerekiyor. Yağış yağmazsa herhangi bir suyumuz bulunmuyor. Yeraltı suyundan verilecek su ise artık yavaş yavaş çekilmiş durumda. Geyik Barajı’ndan su alınması durumunda artık sisteme çamurlu su gelme ihtimali geliyor. Vanalar, pompalar ve filtrelerin bozulması gündeme gelecek. Termik santral için su temini olamacayağı için termik santralde de enerji arz güvenliği tehlikeye girecek. Kendi enerjilerini üretebilmek için yeraltı su kuyularına yüklenecekler. Yetkili kurumların bir araya gelerek acil durum eylem planını adım adım devreye sokmaları gerekiyor” dedi.

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