Bodrum'da kıyılara izinsiz müdahaleye para cezası uygulandı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da kıyıların havadan ve denizden denetleneceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Aras ve Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, kıyılarda yaşanan izinsiz müdahale ve kaçak yapılarla ilişkin, belediye binası önünde basın toplantısı düzenledi.

Aras, son dönemde yarımadanın üç farklı mahallesinde kıyıya izinsiz müdahaleler yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Doğayı, ekosistemi ve biyoçeşitliliği tehdit eden uygulamalara taviz vermeyeceklerini vurgulayan Aras, bu alanları sürekli kontrol altında tutmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduklarını belirtti.

Bodrum'un farklı bölgelerinde kıyıya dökülen beyaz kumla ilgili de müdahalelerini sürdürdüklerini kaydeden Aras, "Yalıkavak Gökçebel'de benzer bir girişimi durdurduk ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan tespitler neticesinde kumu analize gönderdik. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz söz konusu girişim nedeniyle 310 bin lira ceza kesti. Biz de imara aykırı uygulamadan dolayı 35 bin lira ceza uyguladık ve işlemi durdurduk. Benzer bir olay, Gündoğan Kızılburun'da da yaşandı." diye konuştu.