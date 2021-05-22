Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği otel için kapatma cezası verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek eğlence düzenlenen otel için kapatma cezası verildi.

Polis ile Bodrum Turizm Danışma Bürosu denetim ekipleri, ilçedeki bir otelde eğlence düzenlendiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Oteldeki 130 kişinin Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip canlı müzik eşliğinde eğlendiği belirlendi.

Bunun üzerine Güvenli Turizm Sertifikası iptal edilen otel için kapatma cezası verildi.

İlçedeki otellerde denetimlerin sürdürüldüğü bildirildi.



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