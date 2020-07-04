YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum’da mahalle sakinleri isyan etti

Bodrum’da mahalle sakinleri isyan etti

MUĞLA HABERLERİ  | 04.07.2020 10:34 | Son Güncelleme

Bodrum’un Yokuşbaşı mahalle sakinleri mahallerinden akan su nedeniyle kötü kokudan rahatsız olduklarını belirterek yetkililerden yardım istediler.Yokuşbaşı mahallesi 2215 sokakta yaşayan mahalle sakinleri 6 aydır akan suyun bir türlü bitmediğini söyleyerek isyan etti.

Bodrum’un Yokuşbaşı mahalle sakinleri mahallerinden akan su nedeniyle kötü kokudan rahatsız olduklarını belirterek yetkililerden yardım istediler.
Yokuşbaşı mahallesi 2215 sokakta yaşayan mahalle sakinleri 6 aydır akan suyun bir türlü bitmediğini söyleyerek isyan etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesine defalarca şikayette bulunduklarını ancak sorunun çözülmediğini söylediler. Sıkıntının bir an çözülmesini isteyen mahalle sakinleri, yetkililerin bir an önce suyun nereden aktığını bulup problemi çözmesini istedi.
Yosun bağlamış olan suyun aylardır aktığını belirten mahalle sakinlerinden İlhami Karadağ bir an önce konuya çözüm bulunmasını isteyerek “6 aydır bu su sürekli akıyor. 6 aydır belediyeyi arıyoruz. Belediye bize MUSKİ’nin işi diyor, MUSKİ Bodrum Belediyesi’nin işi diyor. Biz aylardır burada bu şekilde yaşıyoruz. Bir çözüm bulunamadı. Yeter artık kim çözecekse bu işi bir an önce çözsün. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor, oyun oynayamıyor, geceleri buradan gelen koku tüm caddeyi sarıyor”dedi.
Diğer mahalle sakinleri de aynı şekilde konuşarak çözüm bulunmasını istedi. Eylem sırasından Bodrum Belediyesi ekipleri suyun aktığı caddeye gelerek kontrollerde bulundu. Suyun nereden geldiğinin temiz mi, kirli mi olduğunu tespit etmek için numune aldıkları öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez... Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez...
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Pursaklar’a Mahalle Konakları

Pursaklar’a Mahalle Konakları

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Muğla Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:45
Öğle
13:16
İkindi
17:07
Akşam
20:38
Yatsı
22:15

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Gonca Eczanesi
Merkez
Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Milas’a 6 hakim 6 savcı ataması yapıldı

Milas’a 6 hakim 6 savcı ataması yapıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.