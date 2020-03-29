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Bodrum'da, memleketlerine dönmek isteyen işçiler özel seferlerle ilçeden ayrılıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 29.03.2020 21:37 | Son Güncelleme

Bodrum'da, memleketlerine dönmek isteyen işçiler özel seferlerle ilçeden ayrılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, memleketlerine gitmek isteyen, çoğunluğu inşaatlarda çalışanlar olmak üzere birçok vatandaş, Bodrum Kaymakamlığının koordinesinde gönderiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerlerinde çalışan işçilerden bazıları, memleketlerine dönmeye karar verdi. Ancak salgına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirler arası otobüslere kısıtlama nedeniyle sefer olmadığı için kaymakamlık devreye girdi.

İşçilerin memleketlerine gidebilmesi için kaymakamlığın koordinesinde belediyenin de destekleriyle yürütülen çalışma kapsamında firmalarla da görüşülerek sefer yapacak otobüsler belirlendi.

İşçiler, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında ve sağlık tedbirleri de alınan otobüslerle, Bodrum Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkış yaptı.

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Bodrum İşçi Otobüs sefer Şehirler arası

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