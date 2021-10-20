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Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu

20.10.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.

Peksimet Mahallesi Kadıkalesi Ormancılar Sitesi sahilinde, site sakinleri bir deniz kaplumbağasının kıyıda hareketsiz olduğunu fark etti.

Yanına yaklaştıklarında kabuğunun üzerinde deniz salyası olduğu görülen kaplumbağanın öldüğünü anlayan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Kaplumbağa ekiplerce sahilden alındı.

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