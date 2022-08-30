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Bodrum'da ormanlık alanda başından silahla vurulan kişinin kimliği belirlendi

30.08.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da ormanlık alanda başından silahla vurulan kişinin kimliği belirlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan kişinin kimliği tespit edildi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde ormanlık alanda ölü bulunan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma yürüttü.

Ekipler, ölen kişinin 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay olduğunu belirledi. Uzunay'ın Ağrı'dan Bodrum'a inşaatta çalışmak için geldiği öğrenildi.

Dün denize girmeye gelenler, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını ve başında kan olduğunu fark etmişti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede üzerinde şort, tişört ve terlik olan erkek şahsın, yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce bölgede kokuya duyarlı dedektör köpekler de kullanılarak geniş çaplı arama yapılmış, üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

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