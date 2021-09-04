Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Yalıçiftlik Çukurgöl Yaylası'nda gece saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına iki helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri ve iş makinelerince müdahale edildi.
Havadan ve karadan yapılan etkili müdahaleyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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