Bodrum'da otomobilin çarptığı İngiliz turist öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin çarptığı İngiliz uyruklu turist yaşamını yitirdi.

E.T'nin kullandığı 16 EC 714 plakalı otomobil, Adnan Menderes Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Patrica Bernadette Ward'a (71) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ile duvar arasında sıkışan İngiliz uyruklu Ward, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Turistin cenazesi polis ve savcının incelemesinin ardından, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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