Bodrum’da palmiye ağaçlarına kışlık bakım başladı

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bodrum merkez ve mahallelerinde park, bahçe ve yeşil alanların korunması, ağaçların doğal gelişimlerini takip etmek amacı ile çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bodrum’da, kış aylarında hava sıcaklığında yaşanan düşüş nedeniyle kentteki palmiyelerin zarar görmemesi için budama çalışmaları başladı. Kırmızı palmiye böceği zararlısı ile mücadele kapsamında başlatılan budama işlemleri, Bodrum ilçe genelinde yaklaşık 6 bin palmiye ağacında uygulanmaya başlandı.

Sıcak hava iklim bitkisi olan palmiye ağaçlarının 13 derecenin altında budama yapılması gerektiğini ve bu nedenle, Bodrum genelinde sıcaklık değerleri açısından en uygun zamanın Aralık ve Ocak ayları olduğunu belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, palmiyeleri uzun süreli soğuk hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için budama yaptıklarını bildirdi.

Öte yandan ekipler, Bodrum’un her noktasında yenileme, bakım ve düzenleme çalışma faaliyetlerini yoğun bir tempo ile yürütüyor.

