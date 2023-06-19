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  4. Bodrum'da piyasaya sahte döviz süreceği iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Bodrum'da piyasaya sahte döviz süreceği iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

19.06.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde piyasaya sahte döviz sürecekleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bodrum'da piyasaya sahte döviz süreceği iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Yabancı uyruklu çetenin İstanbul'dan ilçeye getirdiği yüklü miktarda sahte dövizi piyasaya süreceği bilgisini edinen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüpheli yüksek miktarda sahte dolar ve Türk lirasıyla yakalandı. Çete lideri olduğu öne sürülen ve kaçan diğer şüpheli ise sahte kimlikle Milas ilçesi Selimiye mevkisinde üzerinde yüksek miktarda döviz ve Türk lirasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çete lideri olduğu ileri sürülen şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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