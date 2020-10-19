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Bodrum'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 19.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

Bodrum'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Yalıkavak Mahallesi'nde bir kişinin sahte alkol zehirlenmesiyle hastaneye yattığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Sahte alkol satıldığı ileri sürülen marketi belirleyen ekipler, iş yerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramada, 239 litre etil alkol, pet şişede 5 litre sahte rakı ile sahte içki yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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