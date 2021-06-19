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Bodrum'da sanatçılar engelliler yararına "Elvedasız Şarkılar 2" konserinde sahne alacak

19.06.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da sanatçılar engelliler yararına "Elvedasız Şarkılar 2" konserinde sahne alacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına düzenlenecek "Elvedasız Şarkılar 2" konseri öncesinde sanatçılar ve organizasyon yetkilileri bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odasının katkılarıyla bu akşam Antik Tiyatro'da gerçekleştirilecek etkinlik öncesi, Yahşi Mahallesi'ndeki bir otelde toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan proje sorumlusu sanatçı Bora Gencer, konserde 14 ünlü ismin sahne alacağını söyledi.

Etkinliğin tüm gelirinin Bodrum Engelliler Sağlık Vakfına aktarılacağını belirten Gencer, bu sayede engellilerin ihtiyaçlarına destek olacaklarını, bundan sonra da projeyi devam ettirmek istediklerini kaydetti.

Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Algül de engellilere sahip çıkan sanatçılara ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Etkinliğe destek veren bazı sponsor firmaların yetkilileri de engellilerin her zaman yanlarında olmak istediklerini anlattı.

Bodrum Antik Tiyatro'da bu akşam 19.00'da düzenlenecek etkinlikte İlham Gencer, Melihat Gülses, Işın Karaca, Metin Şentürk, Murat Kekilli, Niran Ünsal, Elif Kaya, Emre Altınok, Ayben Ersoy, İpek Dinç gibi isimlerin sahne alması bekleniyor.

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