Bodrum'da sezonun son deniz dibi temizliğinde 200 kilogram atık çıkarıldı

Etkinlikte görev alan dalgıçlar, Kumbahçe sahilinden tekneyle kıyıya yakın alana götürüldü. Daha sonra bölgede dalış yapan gönüllü dalgıçlar, yaklaşık 2 saatte denizden otomobil lastiği ile plastik, cam ve metalden yapılmış 200 kilogram atık çıkardı.

Dalgıçları takip eden tekneye yüklenen atık malzemeler, daha sonra Bodrum Belediye Meydanı'na getirildi. Buradan görevlilerce kamyonete yüklenen atıklar Bodrum Belediyesi önünde sergilendi.

Bu arada belediye önünde daha önce yapılan temizlik çalışmalarında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Sergiye öğrenciler ve ilçede tatilini geçiren yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz da sergiyi gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Çakaloğlu, proje kapsamında bu yıl 11 mahallede deniz dibi temizliği yapıldığını, çalışmalarda 2 bin 500 kilogram atık çıkarıldığını belirterek destek veren ekiplere teşekkür etti.

Yılmaz da amaçlarının farkındalık oluşturmak ve denizlerin kirlenmesinin önüne geçmek olduğunu kaydetti.

