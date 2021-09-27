Bodrum'da süper lüks yat trafiği devam ediyor

Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, süper lüks motor yat trafiği devam ediyor.

Hafta sonu ilçeye gelen ve üzerinde helikopter bulunan 81 metre uzunluğundaki "Air" isimli motor yatın ardından bugün 85 metrelik "Moonlight 2", Bodrum açıklarına demir attı.

Malta bayraklı yatlardan "Air", yakıt ikmalinin ardından açılarak yurt dışına çıktı.

Bir süre açıkta bekleyen "Moonlight 2" ise Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

2005’de yapılan 2015’de yenilenen "Moonlight 2"de, konaklayan misafirler için çeşitli imkanlar sunuluyor. Jakuzi, spor salonu, spa ve yüzme havuzu, su sporları ekipmanları bulunan ve hareket etkisini azaltan özel dengeleyiciler yer alan yat, dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlarından biri olarak biliniyor.

Geçen yıllarda da Bodrum'a gelen yatın birkaç gün daha ilçede kalacağı belirtildi.

