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Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı

12.08.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı

Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum Karaada açıklarında 15 metrelik tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Tekne kaptanının durumu KEGM'ye bildirmesi üzerine, bölgeye "KIYEM-6" hızlı can kurtarma botu sevk edildi.

İçerisinde üç kişinin bulunduğu tekne, ekipler tarafından yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı

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