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Bodrum'da tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

29.08.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün, bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, teknik ve fiziki takibin ardından Sahil Güvenlik ekipleri, 6 şüpheliyi Bodrum Karaada açıklarında teknede yakalamıştı.

Teknedeki şüphelilerin Ankara, Bursa, Eskişehir ve değişik illerden ağır ceza mahkemelerinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yargılamaları devam eden ve görevlerinden ihraç edilen yüzbaşı, teğmen ve astsubay rütbelerindeki kişiler olduğu tespit edilmişti.

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