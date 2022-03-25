Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi alması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ilçe girişinde durdurulan araçtaki aramada, 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti" yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.



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