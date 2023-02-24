Bodrum'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamnda Ü.Ö, 4 kişiye uyuşturucu satışı yapmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üst, kullandıkları araçlar ve ikametlerindeki aramalarda, çok miktarda uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Uyuşturucu satın alan kişiler hakkında "kullanmak için uyuşturucu satın almak veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Şüpheli Ü.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

