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Bodrum'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

24.02.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamnda Ü.Ö, 4 kişiye uyuşturucu satışı yapmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üst, kullandıkları araçlar ve ikametlerindeki aramalarda, çok miktarda uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Uyuşturucu satın alan kişiler hakkında "kullanmak için uyuşturucu satın almak veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Şüpheli Ü.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Muğla Bodrum uyuşturucu narkotik zanlı

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