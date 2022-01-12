Bodrum'da yağıştan etkilenen alanlar ile temizlik çalışması havadan görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlar ile bölgedeki temizlik çalışması havadan görüntülendi.

İlçede birkaç günden bu yana etkili olan sağanak; İslamhaneleri, Yalıkavak, Turgutreis, Mumcular, Sazköy, Dereköy, Koyunbaba ve Peksimet mahallelerinde su taşkınlarına neden oldu. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu bölgelerdeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye ekipleri, özellikle evlerin bodrum katları ve bahçelerdeki suların tahliyesini sağlıyor. Evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşlar da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde ekiplerin çalışmasını inceledi.

Alanda gazetecilere açıklama yapan Aras, altyapı çalışmalarının devam ettiği alanlarda daha çok zararın yaşandığını belirtti.

Sahada tüm ekiplerin seferber olduğunu anlatan Aras, şöyle konuştu:

"İlçemizde şu ana kadar 131 ev ve iş yerini su bastı. En ağır hasar alan bölgelerimizden bir tanesi de İslamhaneleri Mahallesi. Burada altyapı çalışmaları vardı. Sağanak yağışta olunca ciddi bir sorun oluştu. Şu anda yaraları sarmaya başladık, evleri temizliyoruz. Ekiplerimizin tamamı sahada. Tarımsal alanlarda yapılan çevre duvarları havuz görevi görüyor. Sıkıntı bunlardan kaynaklanıyor."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD ve Bodrum Belediyesi ekipleri olarak zarar tespitinin devam ettiğini aktaran Aras, vatandaşların zararlarını karşılanacağını, evlerinde oturamayacak durumda olanları otellere yerleştirdiklerini dile getirdi.

Öte yandan en çok zarar gören yerlerden Yalıkavak Mahallesi'ndeki mandalina bahçeleri ile ekiplerin bölgedeki çalışmaları, drone ile havadan görüntülendi.

