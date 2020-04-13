Bodrum'da yangın çıkan konteynerdeki kedi yavruları suni teneffüsle kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yangın çıkan konteynerdeki 4 kedi yavrusundan ikisinin suni teneffüsle hayata döndürüldüğü anlar kameralara yansıdı.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir marketin atık karton toplama konteynerinde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, bölgeye hareket etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucunda söndürüldü.

Konteyner içerisinde dört kedi yavrusunun olduğunu fark eden ekipler, hayvanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Kedilerden ikisi itfaiye ve bir vatandaşın yaptığı suni teneffüsle hayata döndürülürken, ikisi kurtarılamadı.

Kedilerin hayata döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

